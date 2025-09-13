Centenaire de la commune Inauguration de la place de la gare La Séauve-sur-Semène

Centenaire de la commune Inauguration de la place de la gare La Séauve-sur-Semène samedi 13 septembre 2025.

Centenaire de la commune Inauguration de la place de la gare

Place de la gare La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Baptême de l’ancienne discothèque et plantation des arbres du centenaire parles enfants des écoles.

Apéritif musicial offert par la mairie.

Place de la gare La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80

English :

Baptism of the former discotheque and planting of the centenary trees by schoolchildren.

Musical aperitif offered by the town hall.

German :

Taufe der ehemaligen Diskothek und Pflanzung von Bäumen zur Hundertjahrfeier durch Schulkinder.

Musikalischer Aperitif, der von der Stadtverwaltung angeboten wird.

Italiano :

Battesimo dell’ex discoteca e piantumazione degli alberi del centenario da parte dei bambini delle scuole.

Aperitivo musicale a cura del Comune.

Espanol :

Bautizo de la antigua discoteca y plantación de los árboles del centenario por escolares.

Aperitivo musical ofrecido por el Ayuntamiento.

