Centenaire de la commune Inauguration de la place de la gare La Séauve-sur-Semène samedi 13 septembre 2025.
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Baptême de l’ancienne discothèque et plantation des arbres du centenaire parles enfants des écoles.
Apéritif musicial offert par la mairie.
Place de la gare La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80
English :
Baptism of the former discotheque and planting of the centenary trees by schoolchildren.
Musical aperitif offered by the town hall.
German :
Taufe der ehemaligen Diskothek und Pflanzung von Bäumen zur Hundertjahrfeier durch Schulkinder.
Musikalischer Aperitif, der von der Stadtverwaltung angeboten wird.
Italiano :
Battesimo dell’ex discoteca e piantumazione degli alberi del centenario da parte dei bambini delle scuole.
Aperitivo musicale a cura del Comune.
Espanol :
Bautizo de la antigua discoteca y plantación de los árboles del centenario por escolares.
Aperitivo musical ofrecido por el Ayuntamiento.
