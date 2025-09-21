Centenaire de la commune Thé dansant La Séauve-sur-Semène

Centenaire de la commune Thé dansant La Séauve-sur-Semène dimanche 21 septembre 2025.

Centenaire de la commune Thé dansant

Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

.

Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Centenaire de la commune Thé dansant La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Loire Semène