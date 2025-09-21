Centenaire de l’aunisienne : exposition de cartes postales, documents anciens, photographies, vente de timbres et souvenirs, bureau postal temporaire Salle de l’Oratoire La Rochelle

Centenaire de l’aunisienne : exposition de cartes postales, documents anciens, photographies, vente de timbres et souvenirs, bureau postal temporaire Salle de l’Oratoire La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Centenaire de l’aunisienne : exposition de cartes postales, documents anciens, photographies, vente de timbres et souvenirs, bureau postal temporaire 20 et 21 septembre Salle de l’Oratoire Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion de son 100e anniversaire, l’Amicale Philatélique Aunisienne vous propose une plongée dans La Rochelle, des années 1920 à aujourd’hui, au travers de nombreux documents, cartes postales, photographies, vieilles publicités, etc. Mais également un historique de l’association et des événements qu’elle a organisés dans la Ville Blanche.

Vente de timbres et de souvenirs spécialement émis pour cette occasion, avec bureau postal temporaire.

Vente d’un fascicule sur le rôle de l’association ainsi que de livres sur le patrimoine rochelais, en partenariat avec l’Association Archéaunis.

Activités pour enfants avec collages de timbres et créations libres. Possibilité de créer un courrier original expédié à votre domicile depuis les îles Kerguelen.

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La salle de l’Oratoire est une ancienne chapelle, reconvertie en lieu d’exposition. C’est dans cette Chapelle que Richelieu célébra la première messe après la reprise de la ville aux protestant, à la suite du Grand Siège. Parking sur la place de Verdun, puis venir à pied en suivant les arcades de la rue Albert 1er. Possibilité de venir en bus via le réseau de bus de ville.

### À l’occasion de son 100e anniversaire, l’Amicale Philatélique Aunisienne vous propose une plongée dans La Rochelle, des années 1920 à aujourd’hui, au travers de nombreux documents, cartes etc. un…

© Julien Fillonneau