Centenaire de l’avant garde Harmonie de Marbache – Marbache, 6 juin 2025 07:00, Marbache.

Meurthe-et-Moselle

Centenaire de l’avant garde Harmonie de Marbache 3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Venez assister au centenaire de l’Avant Garde, harmonie de MarbacheTout public

0 .

3 Voie de Liverdun

Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 90 18

English :

Attend the centenary of the Avant Garde, Marbache’s brass band

German :

Besuchen Sie die Hundertjahrfeier der Avant Garde, Harmonie von Marbache

Italiano :

Partecipate al centenario dell’Avant Garde, banda musicale di Marbache

Espanol :

Ven al centenario de la Avant Garde, banda de música de Marbache

L’événement Centenaire de l’avant garde Harmonie de Marbache Marbache a été mis à jour le 2025-05-20 par TOURISME BASSIN de POMPEY