Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne, Église de Ciry Salsogne, Ciry-Salsogne

Informations pratiques

Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne Samedi 19 septembre, 10h00 Église de Ciry Salsogne Aisne

Concert gospel limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne:

Au programme: exposition, conférence, spectacle brésilien, concert Gospel et Show laser

Église de Ciry Salsogne Rue de la libération Ciry salsogne Ciry-Salsogne 02220 Aisne Hauts-de-France 0640347671 Détruite durant la première guerre mondiale, celle ci est reconstruite quelques années plus tard.

Le 13 juin 2026, celle-ci est benite.

Paul Landowski étant un ami de l’architecte, celui-ci lui offre la maquette du christ rédempteur de Rio de Janeiro pour mettre dans cette église. Parking de l’école à proximité

Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne:

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