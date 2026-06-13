Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne, Église de Ciry Salsogne, Ciry-Salsogne
samedi 19 septembre 2026 · Église de Ciry Salsogne · Ciry-Salsogne
Informations pratiques
Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne Samedi 19 septembre, 10h00 Église de Ciry Salsogne Aisne
Concert gospel limité à 200 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne:
Au programme: exposition, conférence, spectacle brésilien, concert Gospel et Show laser
Église de Ciry Salsogne Rue de la libération Ciry salsogne Ciry-Salsogne 02220 Aisne Hauts-de-France 0640347671 Détruite durant la première guerre mondiale, celle ci est reconstruite quelques années plus tard.
Le 13 juin 2026, celle-ci est benite.
Paul Landowski étant un ami de l’architecte, celui-ci lui offre la maquette du christ rédempteur de Rio de Janeiro pour mettre dans cette église. Parking de l’école à proximité
Centenaire de l’église de Ciry-Salsogne:
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