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Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : rue Bernard de Coral

Adresse : Bourg

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak omnisports

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

9h00 marché du village
11h30 mutxiko danses basques
12h30 apéritif concert kanta Urruñarrak
Repas barbecue animé par kuxkuxtu et Dj Bull   .

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 30 10 

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English : Centenaire de l’Urruñarrak omnisports

L’événement Centenaire de l’Urruñarrak omnisports Urrugne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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