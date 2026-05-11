Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne
Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne dimanche 5 juillet 2026.
Urrugne
Centenaire de l’Urruñarrak omnisports
rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
9h00 marché du village
11h30 mutxiko danses basques
12h30 apéritif concert kanta Urruñarrak
Repas barbecue animé par kuxkuxtu et Dj Bull .
rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 30 10
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English : Centenaire de l’Urruñarrak omnisports
L’événement Centenaire de l’Urruñarrak omnisports Urrugne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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