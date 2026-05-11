Centenaire de l’Urruñarrak omnisports rue Bernard de Coral Urrugne

Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak omnisports

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

9h00 marché du village

11h30 mutxiko danses basques

12h30 apéritif concert kanta Urruñarrak

Repas barbecue animé par kuxkuxtu et Dj Bull .

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 30 10

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English : Centenaire de l’Urruñarrak omnisports

L’événement Centenaire de l’Urruñarrak omnisports Urrugne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque