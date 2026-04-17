Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne
Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne vendredi 12 juin 2026.
Urrugne
Centenaire de l’Urruñarrak pelote
rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
19h parties défis sportifs avec les meilleurs spécialistes du club et internationaux au trinquet Iturbidea.
Xare, pala masculine et féminine, paleta cuir .
rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Centenaire de l’Urruñarrak pelote
L’événement Centenaire de l’Urruñarrak pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Les contes de Julie au château d’Urtubie contes malicieux de Printemps D810 Urrugne 23 avril 2026
- Marché du Bourg Urrugne 25 avril 2026
- Braderie de vêtements Urrugne 25 avril 2026
- Mutxiko Urrugne 25 avril 2026
- Loto de l’école Saint François Xavier Centre Sportif de Socoa Urrugne 26 avril 2026