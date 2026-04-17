Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne

Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak pelote

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

19h parties défis sportifs avec les meilleurs spécialistes du club et internationaux au trinquet Iturbidea.

Xare, pala masculine et féminine, paleta cuir .

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Centenaire de l’Urruñarrak pelote

L’événement Centenaire de l’Urruñarrak pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque