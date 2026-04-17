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Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne vendredi 12 juin 2026.

Lieu : rue Bernard de Coral

Adresse : Bourg

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Urrugne

Centenaire de l’Urruñarrak pelote

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

19h parties défis sportifs avec les meilleurs spécialistes du club et internationaux au trinquet Iturbidea.
Xare, pala masculine et féminine, paleta cuir   .

rue Bernard de Coral Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Centenaire de l’Urruñarrak pelote

L’événement Centenaire de l’Urruñarrak pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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