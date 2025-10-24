Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre » Peyrelevade

Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre » Peyrelevade vendredi 24 octobre 2025.

Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre »

6 Imp. Bramefond Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Centenaire de Marcelle Delpastre

Restitution du projet Dans les mots de Marcelle Delpastre

Le temps des vacances d’automne, ce projet propose aux jeunes des accueils de loisirs et aux résidents des instituts médico-sociaux de Sornac et de Peyrelevade d’explorer l’oeuvre de cette poète limousine avec

l’artiste conteuse et clarinettiste Mary Estrade et d’un musicien qui l’accompagne. Un voyage à travers quelques textes autour de la nature, de la magie et de la sorcellerie, vers l’écriture collective de chansons, leur mise en musique et en chant puis leur partage au cours d’une restitution.

Tout public.

Immersion créative dans l’univers de Marcelle Delpastre. Résidence de médiation avec la Cie Le Souffle aux cordes du 20 au 24 octobre. .

6 Imp. Bramefond Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

English : Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre »

German : Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre »

Italiano :

Espanol : Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre »

L’événement Centenaire de Marcelle Delpastre, restitution projet « Dans les mots de Marcelle Delpastre » Peyrelevade a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze