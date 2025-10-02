Centenaire de Marcelle Delpastre, spectacle « Le chant végétal » Saint-Angel

Centenaire de Marcelle Delpastre, spectacle « Le chant végétal »

Lestrade Saint-Angel Corrèze

Centenaire de Marcelle Delpastre

En partenariat avec Haute-Corrèze Communauté

Spectacle Le chant végétal

Le Chant Végétal met en scène, sous forme de récital poétique et musical, le recueil éponyme de M. Delpastre. Porté par un choeur de personnes suivies en centres thérapeutiques à Nantes et un choeur éphémère de territoire, les voix s’unissent pour offrir un hymne vivant au règne végétal et à son extraordinaire richesse.

Cette création est le fruit d’un parcours de médiation artistique mené par Juliette Kempf avec le pôle psychiatrie du CHU Nantes.

Avec la Cie Le Désert en ville .

Lestrade Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

