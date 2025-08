Centenaire du stade vélodrome « petit Breton ». Stade Velodrome Petit Breton Nantes

Centenaire du stade vélodrome « petit Breton ». Stade Velodrome Petit Breton Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 18:30

Gratuit : non Tout public

Le centenaire du vélodrome « petit Breton » sera fêté au travers d’expositions sur le lieu et son histoire, sur le coureur cycliste « petit Breton », sur les clubs sportifs utilisateurs; et avec des animations sportives et des ateliers d’initiation aux sports.Des visites guidées seront aussi organisées.Le tout sera couronné de démonstrations de courses cyclistes sur la piste avec des Dernys (motos).Le programme détaillé sera disponible à la maison de quartier et sur la page Facebook de l’évènement.

Stade Velodrome Petit Breton Nantes 44100