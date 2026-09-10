Centenaire du vitrail des Ducs de Lorraine avec l’association du prieuré de Châtenois, Prieuré, Châtenois
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré · Châtenois
Informations pratiques
Centenaire du vitrail des Ducs de Lorraine avec l’association du prieuré de Châtenois 19 et 20 septembre Prieuré Vosges
Accès gratuit, petite restauration payante
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
– Fête historique et artisanale (expositions, démonstrations et célébration de l’histoire des Ducs de Lorraine) ;
– Observation lunaire avec l’association NéoAstro ;
– Cuisson de pains et de brioches dans l’ancien four.
Prieuré 14 rue du paradis 88170 Châtenois Châtenois 88170 Vosges Grand Est 0628523775 https://www.facebook.com/share/1MDUztb65s/?mibextid=wwXIfr Épouse de Gérard d’Alsace, comte de Châtenois et premier Duc de Lorraine, Hadwide de Namur fonde vers 1069, un Prieuré de Bénédictins dédié à Saint Pierre et dépendant de l’Abbaye de Toul. Plusieurs fois détruit puis reconstruit au cours de son histoire, cet imposant bâtiment formait un corps de logis avec deux ailes qui rejoignaient l’église. Aujourd’hui seule une aile subsiste. Accolée à l’église et datant de la dernière reconstruction après un incendie au XVIIIème siècle, cette partie servait encore, il y a peu, de presbytère. Parking à proximité
Fête historique et artisanale
©Philippe Hureau
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