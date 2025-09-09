Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni Le Central Vapeur Crest

Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni

Début : 2025-09-09 19:30:00

Retrouvez Nora Bouazzouni pour un temps de présentation et d’échange autour de son dernier livre « Violence en cuisine, une omerta à la française » !

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

Join Nora Bouazzouni for a presentation and discussion of her latest book, « Violence en cuisine, une omerta à la française »!

German :

Treffen Sie Nora Bouazzouni für eine Präsentation und einen Austausch über ihr neuestes Buch « Violence en cuisine, une omerta à la française » (Gewalt in der Küche, eine Omertà auf französische Art)!

Italiano :

Unitevi a Nora Bouazzouni per la presentazione e la discussione del suo ultimo libro, « Violence en cuisine, une omerta à la française »!

Espanol :

Acompañe a Nora Bouazzouni en la presentación y debate de su último libro, « Violence en cuisine, une omerta à la française »

