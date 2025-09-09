Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni Le Central Vapeur Crest
Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni Le Central Vapeur Crest mardi 9 septembre 2025.
Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 19:30:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
Retrouvez Nora Bouazzouni pour un temps de présentation et d’échange autour de son dernier livre « Violence en cuisine, une omerta à la française » !
.
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
English :
Join Nora Bouazzouni for a presentation and discussion of her latest book, « Violence en cuisine, une omerta à la française »!
German :
Treffen Sie Nora Bouazzouni für eine Präsentation und einen Austausch über ihr neuestes Buch « Violence en cuisine, une omerta à la française » (Gewalt in der Küche, eine Omertà auf französische Art)!
Italiano :
Unitevi a Nora Bouazzouni per la presentazione e la discussione del suo ultimo libro, « Violence en cuisine, une omerta à la française »!
Espanol :
Acompañe a Nora Bouazzouni en la presentación y debate de su último libro, « Violence en cuisine, une omerta à la française »
L’événement Central Vapeur Rencontre avec l’autrice Nora Bouazzouni Crest a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme