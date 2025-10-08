Centrale Place : Diddi Trix, Venom CZ, Lawskie, 47Meow La Place Paris

Centrale Place : Diddi Trix, Venom CZ, Lawskie, 47Meow La Place Paris mercredi 8 octobre 2025.

Après un an d’absence, Centrale Place, l’événement 100% rap francophone de La Place est de retour !

Le mercredi 8 octobre, retrouvez : Diddi Trix, Venom CZ, Lawskie, 47Meow.

Diddi Trix

D’origine congolaise, Diddi Trix a grandi dans la cité du Radar située à Bondy. Dès son plus jeune âge, il développe une passion pour la musique grâce à sa mère, qui lui fait découvrir le RnB et les musiques congolaises. Il se fait d’abord connaître au sein du groupe Batara Gang avant de lancer sa carrière solo en 2017 avec le titre Gang Boy. Révélé par son freestyle “Petou”, il signe en 2018 chez le label AWA de Kore, où il sort plusieurs projets remarqués comme Trix City (2019), Cartel de Bondy (2019) et Dope Boyz (2020).

En décembre 2023, sort Trix City 2, avec ce nouvel opus, Diddi Trix poursuit l’exploration de ses thématiques personnelles et sociales, tout en conservant une approche musicale centrée sur la trap. Il enchaîne en 2024 et 2025 avec les projets DOPE MUSIC et DOPE MUSIC.

Venom CZ

Venom est un rappeur parisien du 92, membre du collectif de drill CZ8. Au sein du collectif, il a utilisé d’autre nom comme Scammer ou Coma.

Il sort son premier EP de 4 titres Venom en 2021 et son deuxième projet [#998] l’année suivante. Il apparait également sur deux projets de Zeu sur les morceaux “OZ8” et “Shatter & Skittlz”. Comme les membres du collectif Coboyzone, Venom se démarque parmi la scène drill française par des prods épurées et percutantes, un flow inspiré de la scène drill anglaise et des références à la street culture.

47Meow

47MEOW est une chanteuse et rappeuse originaire de Saint-Ouen. R’n’B, Soul, Rap et influences Pop-Rock se mélangent dans sa musique, son identité musicale est hybride et couplée à une forte personnalité. Aussi attachante que dangereuse.

Musicienne (piano, guitare) elle participe à toutes les étapes de construction de ses morceaux, insufflant ses mélodies et son identité à chacun d’entre eux. Peu soucieuse des codes, elle se permet d’explorer différentes rythmiques et styles du mouvement ou du moment : Son insolente authenticité est la seule constante. En ce moment 47 travaille dans l’ombre le son de demain et se prépare à dévoiler une nouvelle phase de son énergie sauvage et généreuse.

Centrale Place

Du 8 au 11 octobre, La Place revient avec une troisième édition de Centrale Place : mettant le rap, ses artistes et son public à l’honneur, en plein cœur de Paris, entre concerts en salle et en plein air. Un line-up exceptionnel d’avant-garde est attendu.

Pour la première fois, La Place s’associe à Clear Waters Production, expert du live et dénicheur de nouveaux talents. En alliant leurs forces, La Place et CWP ont concocté une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de Centrale Place, quatre jours entièrement dédiés au rap francophone : retrouvez Diddi Trix, Venom CZ, Lawskie, 47Meow et bien d’autres à La Place !

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T19:30:00+02:00_2025-10-08T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris