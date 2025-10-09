Centrale Place : Igo, Jaurès, Akela La Place Paris

Centrale Place : Igo, Jaurès, Akela La Place Paris jeudi 9 octobre 2025.

Après un an d’absence, Centrale Place, l’événement 100% rap francophone de La Place est de retour !

Le jeudi 9 octobre, retrouvez : Igo, Jaurès, Akela.

Igo

IGO est un rappeur français d’origine ivoirienne de Bagnolet (93) qui a grandi à Clichy-sous-Bois (93). Il se fait connaître du grand public avec “Chap Chap” en featuring avec 26Keuss en février 2020.

En 2023, il apparaît sur la compilation Ici c’est la street avec le titre “Ferrero Rocher” mais c’est en 2024 qu’il densifie sa proposition en se faisant le porte étendard de la Stockton en France avec notamment son premier projet Tribulation sorti le 20 décembre de cette année.

Akela

Akela, est une artiste franco-martiniquaise originaire d‘Evry (91), un véritable vivier d’artistes. Plongée dans la musique dès son plus jeune âge grâce à un père multi-instrumentiste et un frère producteur audiovisuel, ingénieur du son et DJ, elle développe un style polyvalent mêlant R&B, dancehall, afrobeats, pop, trap, et amapiano. Bien que ses inspirations soient variées, son timbre de voix, son flow et son écriture demeurent reconnaissables à chaque morceau.

En mars 2023, elle sort un EP de 4 titres, suivi d’une série de singles, et prépare un album complet pour les prochains mois. Autodidacte et perfectionniste, Akela enregistre ses propres titres depuis chez elle et cultive une passion pour la danse.

Centrale Place

Du 8 au 11 octobre, La Place revient avec une troisième édition de Centrale Place : mettant le rap, ses artistes et son public à l’honneur, en plein cœur de Paris, entre concerts en salle et en plein air. Un line-up exceptionnel d’avant-garde est attendu.

Pour la première fois, La Place s’associe à Clear Waters Production, expert du live et dénicheur de nouveaux talents. En alliant leurs forces, La Place et CWP ont concocté une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de Centrale Place, quatre jours entièrement dédiés au rap francophone : retrouvez Igo, Jaurès, Akela et bien d’autres à La Place !

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris