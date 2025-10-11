Centrale Place : Jeune Mort, 34murphy, Meech20x50, Shinobihana La Place Paris

Après un an d’absence, Centrale Place, l’événement 100% rap francophone de La Place est de retour !

Jeune Mort

Jeune Mort, artiste montant de l’écurie 75e Session, a marqué les esprits avec ses quatre premiers EP, totalisant plus de 50 millions de streams et enchaînant une tournée d’une trentaine de dates à travers la France entre 2023 et 2024.

Après avoir frappé fort avec ses précédents projets, il est revenu avec un nouvel EP 6 titres : ZOO. Ce projet marque une véritable exploration musicale, où l’artiste s’aventure sur des territoires sonores inédits, guidé par ses influences éclectiques. Avec une sincérité bouleversante, il dévoile ses tourments intérieurs et ses états d’âme, confirmant son talent pour mêler profondeur émotionnelle et innovation artistique. Réalisé par Sheldon, cet EP marque une nouvelle ère dans la carrière de Jeune Mort, déterminé à faire adhérer sa vision musicale à un public plus large.

34murphy

34murphy est un rappeur francophone originaire du Val d’Oise (95). Plutôt influencé par le mouvement drill, il n’apparait que masqué sur ses visuels.

Après son EP 34 sorti en 2022, il dévoile un an plus tard ses deux mixtapes première traque et fata morgana. Il collabore la même année avec le rappeur Houdi sur “20 ANS”, qui rencontre un succès prononcé auprès des auditeurs de rap underground.

Shinobihana

Shinobihana est une artiste franco-ivoirienne polymorphe captivante par sa capacité à transformer tout ce qu’elle touche en une œuvre d’art unique. Elle s’impose par sa capacité à naviguer entre le chant et le rap, offrant une fusion unique de genres allant de la Jersey à la Drum and bass, en passant par la Pop, la Trap et la Drill.

Derrière ce style actuel et percutant, elle amène des paroles pleines de sens, presque poétique, qui touchent et fond réfléchir. Un mix entre banger et profondeur.

Centrale Place

Du 8 au 11 octobre, La Place revient avec une troisième édition de Centrale Place : mettant le rap, ses artistes et son public à l’honneur, en plein cœur de Paris, entre concerts en salle et en plein air. Un line-up exceptionnel d’avant-garde est attendu.

Pour la première fois, La Place s’associe à Clear Waters Production, expert du live et dénicheur de nouveaux talents. En alliant leurs forces, La Place et CWP ont concocté une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de Centrale Place, quatre jours entièrement dédiés au rap francophone : retrouvez Jeune Mort, 34murphy, Meech20x50, Shinobihana à La Place !

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris