Centrale Place : L2B La Place Paris

Centrale Place : L2B La Place Paris samedi 11 octobre 2025.

Après un an d’absence, Centrale Place, l’événement 100% rap francophone de La Place est de retour !

Le Samedi 11 octobre, retrouve : L2B, qui clôturera cette troisième édition avec un show outdoor sous la Canopée du Forum.

L2B

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié.

Dès leur premier morceau « Guette le flow » enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues.

Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom : SDM, Koba LaD, Rsko … C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché 3 singles d’or et rempli trois salles de concert parisiennes à chaque fois SOLD-OUT : La Place en 2023, La Cigale en 2024, et l’Olympia en 2025.

La Place aura l’honneur de les recevoir cette fois-ci sur la scène extérieure de Centrale Place.

Centrale Place

Du 8 au 11 octobre, La Place revient avec une troisième édition de Centrale Place : mettant le rap, ses artistes et son public à l’honneur, en plein cœur de Paris, entre concerts en salle et en plein air. Un line-up exceptionnel d’avant-garde est attendu. Pour la première fois, La Place s’associe à Clear Waters Productions, expert du live et dénicheur de nouveaux talents. En alliant leurs forces, La Place et CWP ont concocté une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de Centrale Place, quatre jours entièrement dédiés au rap francophone : retrouvez L2B, l’un des groupes phares de la nouvelle scène rap, en concert gratuit.

Le samedi 11 octobre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris