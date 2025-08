Centrale Place La Place Paris

Centrale Place La Place Paris mercredi 8 octobre 2025.

Après un an d’absence, Centrale Place est de retour !

Rendez-vous les 8, 9, 10 & 11 octobre 2025 pour 4 jours de concerts avec une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

Au programme :

Un événement présenté par La Place, en collaboration avec Clear Waters Productions.

Retour sur la dernière édition :

Une édition marquée par les apparitions d’une pléiade d’artistes talentueux : Rim’K, Doums, Le Juiice, 8ruki, Mademoiselle Lou, Jey Brownie, Prinzly, Kay the Prodigy, Carla Genus & The Hotties, Lafleyne, Beeby, Anglade, Berry, Angie, Ash to the Eye, Kima, Kiddiskur, Mirai Rengy, Larose, DJ Andria, Implaccable.

Centrale Place : 4 jours de rap – 100% francophone

Du mercredi 08 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris