Centrale Place : Loxymore on Stage #6 La Place Paris

Centrale Place : Loxymore on Stage #6 La Place Paris vendredi 10 octobre 2025.

Après un an d’absence, Centrale Place, l’événement 100% rap francophone de La Place est de retour !

Le vendredi 10 octobre, retrouvez : Loxymore on Stage #6.

Pour la 6ème édition de Loxymore on Stage, préparez-vous à découvrir une nouvelle vague de créativité issue des Antilles et de la Guyane. Nous célébrerons de nouveau la richesse des cultures urbaines caribéennes avec un éventail encore plus large de talents !

Dans le cadre de Centrale Place, Loxymore continue de mettre en lumière et de documenter ces artistes extraordinaires à travers des formats variés et captivants. Joignez-vous à nous pour une soirée exceptionnelle où la nouvelle scène musicale caribéenne vous sera présentée dans un cadre spectaculaire et inédit.

En attendant de révéler tous les détails de cette nouvelle édition, nous offrons un tarif préférentiel pour les passionnés de musiques rap et dancehall caribéennes. Ne ratez pas cette occasion de vivre en avant-première le meilleur de la culture urbaine caribéenne. Restez à l’écoute pour plus d’informations et assurez-vous de réserver votre place pour cette célébration unique de la créativité et de l’innovation artistique.

Centrale Place

Du 8 au 11 octobre, La Place revient avec une troisième édition de Centrale Place : mettant le rap, ses artistes et son public à l’honneur, en plein cœur de Paris, entre concerts en salle et en plein air. Un line-up exceptionnel d’avant-garde est attendu.

Pour la première fois, La Place s’associe à Clear Waters Production, expert du live et dénicheur de nouveaux talents. En alliant leurs forces, La Place et CWP ont concocté une programmation ciselée pour capter le pouls du rap francophone d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de Centrale Place, quatre jours entièrement dédiés au rap francophone : retrouvez Loxymore On Stage !

Le vendredi 10 octobre 2025

de à

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2025-10-10T00:00:00+02:00_2025-10-10T23:59:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris