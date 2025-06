Centre aéré au CSC JEAN PAUL COSTE Centre socio culturel Jean Paul Coste Aix-en-Provence 7 juillet 2025 08:00

Bouches-du-Rhône

Centre aéré au CSC JEAN PAUL COSTE Du 07/07 au 29/08/2025 de 8h à 18h.

Inscription à la semaine obligatoire. Centre socio culturel Jean Paul Coste 217 avenue Jean Paul Coste Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 150 EUR

Début : 2025-07-07 08:00:00

fin : 2025-08-29 18:00:00

2025-07-07

L’objectif principal de notre structure est d’offrir à l’enfant un accueil et un accompagnement de qualité en l’absence de ses parents.Enfants

Nous voulons contribuer à l’épanouissement des enfants en développant un environnement serein et joyeux où les enfants et leurs parents se sentent en confiance. Nous souhaitons que l’ACM (centre aéré) soit un lieu de découverte qui permette aux enfants de s’éveiller au monde et à la vie en groupe, et aux parents de trouver un lieu d’accueil et d’échanges avec l’équipe. .

Centre socio culturel Jean Paul Coste 217 avenue Jean Paul Coste

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 27 32 96 contact@cscjeanpaulcoste.com

The main aim of our structure is to offer children quality care and support in the absence of their parents.

Das Hauptziel unserer Einrichtung ist es, dem Kind eine qualitativ hochwertige Betreuung und Begleitung zu bieten, wenn seine Eltern nicht anwesend sind.

Il nostro obiettivo principale è quello di offrire ai bambini un’assistenza e un supporto di alta qualità in assenza dei genitori.

Nuestro principal objetivo es ofrecer a los niños atención y apoyo de alta calidad en ausencia de sus padres.

