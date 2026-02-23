Centre aéré Vacances de printemps 2026 Centre socio-culturel de Magny Metz
Centre aéré Vacances de printemps 2026 Centre socio-culturel de Magny Metz lundi 13 avril 2026.
Centre aéré Vacances de printemps 2026
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 00:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Magny’Anim organise son Centre Aéré des vacances de printemps.
Au programme
Semaine 1 Les Aventuriers du Printemps
Semaine 2 Bouge ton Printemps
Journée festive Bouge ton centreEnfants
.
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magny’Anim organizes its Spring Holiday Centre.
On the program:
Week 1: Spring Adventurers
Week 2: Bouge ton Printemps
Bouge ton center festive day
L’événement Centre aéré Vacances de printemps 2026 Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ