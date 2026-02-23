Centre aéré Vacances de printemps 2026 Centre socio-culturel de Magny Metz

Centre aéré Vacances de printemps 2026

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 00:00:00

fin : 2026-04-24

2026-04-13 2026-04-20

Magny’Anim organise son Centre Aéré des vacances de printemps.

Au programme

Semaine 1 Les Aventuriers du Printemps

Semaine 2 Bouge ton Printemps

Journée festive Bouge ton centreEnfants

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Magny’Anim organizes its Spring Holiday Centre.

On the program:

Week 1: Spring Adventurers

Week 2: Bouge ton Printemps

Bouge ton center festive day

