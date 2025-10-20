Centre Aqualudique stage multi-activités Parc des sports de La Loue Saint-Victor
Centre Aqualudique stage multi-activités Parc des sports de La Loue Saint-Victor lundi 20 octobre 2025.
Centre Aqualudique stage multi-activités
Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-27
LOUE’FUN revient pendant les vacances !
Besoin d’une solution de garde fun et active pour vos enfants ?
Le Centre Aqualudique de la Loue propose un stage multi activités alliant animations ludiques, sportives et créatives.
.
Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60
English :
LOUE?FUN is back for the vacations!
Need a fun and active childcare solution for your children?
The Centre Aqualudique de la Loue is offering a multi-activity course combining fun, sports and creative activities.
German :
LOUE?FUN ist in den Ferien wieder da!
Brauchen Sie eine lustige und aktive Betreuungslösung für Ihre Kinder?
Das Centre Aqualudique de la Loue bietet einen Multi-Aktivitäten-Kurs an, der spielerische, sportliche und kreative Animationen verbindet.
Italiano :
LOUE FUN è tornato per le vacanze!
Avete bisogno di una soluzione divertente e attiva per i vostri bambini?
Il Centre Aqualudique de la Loue propone un corso multiattività che combina divertimento, sport e attività creative.
Espanol :
¡LOUE FUN vuelve para las vacaciones!
¿Necesita una solución divertida y activa para cuidar a sus hijos?
El Centre Aqualudique de la Loue ofrece un curso multiactividades que combina diversión, deporte y actividades creativas.
L’événement Centre Aqualudique stage multi-activités Saint-Victor a été mis à jour le 2025-10-14 par Montluçon Tourisme