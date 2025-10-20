Centre Aqualudique stage multi-activités Parc des sports de La Loue Saint-Victor

Centre Aqualudique stage multi-activités

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20 2025-10-27

LOUE’FUN revient pendant les vacances !

Besoin d’une solution de garde fun et active pour vos enfants ?

Le Centre Aqualudique de la Loue propose un stage multi activités alliant animations ludiques, sportives et créatives.

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60

English :

LOUE?FUN is back for the vacations!

Need a fun and active childcare solution for your children?

The Centre Aqualudique de la Loue is offering a multi-activity course combining fun, sports and creative activities.

German :

LOUE?FUN ist in den Ferien wieder da!

Brauchen Sie eine lustige und aktive Betreuungslösung für Ihre Kinder?

Das Centre Aqualudique de la Loue bietet einen Multi-Aktivitäten-Kurs an, der spielerische, sportliche und kreative Animationen verbindet.

Italiano :

LOUE FUN è tornato per le vacanze!

Avete bisogno di una soluzione divertente e attiva per i vostri bambini?

Il Centre Aqualudique de la Loue propone un corso multiattività che combina divertimento, sport e attività creative.

Espanol :

¡LOUE FUN vuelve para las vacaciones!

¿Necesita una solución divertida y activa para cuidar a sus hijos?

El Centre Aqualudique de la Loue ofrece un curso multiactividades que combina diversión, deporte y actividades creativas.

