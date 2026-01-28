Centre Aqualudique stages de natation Parc des sports de La Loue Saint-Victor

Centre Aqualudique stages de natation

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

5 séances dont 5€ de caution pour la carte

Début : Samedi 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

Ludimania (4-5 ans) 9h30

Ludinage (6 ans et +) 10h30

Tarif 68€ les 5 séances ( dont 5€ de caution pour la carte)

Accès illimité à la piscine pendant le stage.

PLACES LIMITÉES- RÉSERVEZ VITE !

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60 contact@ca-laloue.fr

English :

Ludimania (ages 4-5): 9:30 am

Ludinage (6+ years): 10:30 am

Price: 68? for 5 sessions (including 5? card deposit)

Unlimited access to the pool during the course.

PLACES LIMITED BOOK EARLY!

