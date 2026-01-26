Centre aqualudique stages multi-activités Loue’Fun Parc des sports de La Loue Saint-Victor
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : Samedi 2026-02-09 09:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-09
Chaque jour de 9h à 17h Paul prépare pour vos enfants des activités ludiques, sportives et manuelles.
14€ la journée ou 65€ en stage du lundi au vendredi.
Goûter compris Pique Nique à fournir pour le déjeuner.
Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60 contact@ca-laloue.fr
English :
Every day from 9 a.m. to 5 p.m. Paul prepares fun, sports and manual activities for your children.
14? a day or 65? a week, Monday to Friday.
Snack included Picnic lunch to be provided.
