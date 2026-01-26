Centre aqualudique stages multi-activités Loue’Fun Parc des sports de La Loue Saint-Victor

Centre aqualudique stages multi-activités Loue’Fun

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-09 09:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Chaque jour de 9h à 17h Paul prépare pour vos enfants des activités ludiques, sportives et manuelles.

14€ la journée ou 65€ en stage du lundi au vendredi.

Goûter compris Pique Nique à fournir pour le déjeuner.

.

Parc des sports de La Loue Centre Aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60 contact@ca-laloue.fr

English :

Every day from 9 a.m. to 5 p.m. Paul prepares fun, sports and manual activities for your children.

14? a day or 65? a week, Monday to Friday.

Snack included Picnic lunch to be provided.

L’événement Centre aqualudique stages multi-activités Loue’Fun Saint-Victor a été mis à jour le 2026-01-26 par Montluçon Tourisme