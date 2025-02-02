Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen, Centre Aquatique de Nouméa Nouméa

Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen

Tarif : 450 – 450 – 450 XPF

Début : Lundi 2025-12-29 18:00:00

fin : 2025-02-02 20:00:00

2025-12-29

Le lundi soir, le centre aquatique est en mode zen avec des cours de yoga accessible à tous au bord des bassins.

Centre Aquatique de Nouméa 14 rue de Prony Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.86.34

On Monday evenings, the aquatic center is in zen mode, with yoga classes open to all by the pools.

