Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen, Centre Aquatique de Nouméa Nouméa
Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen, Centre Aquatique de Nouméa Nouméa lundi 29 décembre 2025.
Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen
Centre Aquatique de Nouméa 14 rue de Prony Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 450 – 450 – 450 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-29 18:00:00
fin : 2025-02-02 20:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Le lundi soir, le centre aquatique est en mode zen avec des cours de yoga accessible à tous au bord des bassins.
.
Centre Aquatique de Nouméa 14 rue de Prony Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.86.34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Monday evenings, the aquatic center is in zen mode, with yoga classes open to all by the pools.
L’événement Centre Aquatique de Nouméa Les Lundis Zen Nouméa a été mis à jour le 2025-12-24 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie