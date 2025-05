Journées portes ouvertes aquatiques au centre olympique métropole du Grand Paris – Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint Denis, 23 mai 2025, Saint Denis.

Construit pour les Jeux Olympiques 2024, le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, situé aux abords de la capitale, en Seine-Saint-Denis, est désormais prêt à accueillir le grand public ! Après la compétition l’an dernier, la piscine s’est adaptée pour ses nouveaux visiteurs, qui pourront la découvrir officiellement à partir du 2 juin 2025. Mais pour les plus curieux qui voudraient s’y glisser en avant-première, trois journées portes ouvertes vous attendent du 23 au 25 mai avec de nombreuses animations gratuites, de 10h à 18h !

Un parcours de visite immersif a été imaginé, à suivre en petits groupes et sur réservation, guidés par les équipes du centre. De quoi en apprendre plus les équipements de ce tout nouveau lieu de sport et de loisirs qui regroupe activités aquatiques, fitness, salle d’escalade, pistes de padel, restaurant, et une recyclerie sportive ! Un véritable espace de vie, mis en avant pendant ces trois jours par une braderie solidaire, une expérience en réalité virtuelle dans le bassin olympique et une exposition de la maquette du site !

Rencontrez les équipes, posez vos questions et si le CAO est proche de chez vous, profitez d’une offre promotionnelle de lancement pour vous abonner sur place directement !

Du vendredi 23 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-23T13:00:00+02:00

2025-05-23T11:00:00+02:00_2025-05-23T19:00:00+02:00;2025-05-24T11:00:00+02:00_2025-05-24T19:00:00+02:00;2025-05-25T11:00:00+02:00_2025-05-25T19:00:00+02:00

fin : 2025-05-25T21:00:00+02:00

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361 et 363 avenue du Président Wilson 92300 Saint Denis

https://cao-metropolegrandparis.fr/module-inscriptions/reserver/?activite=141

Le 2 juin 2025, le Centre Aquatique Olympique (93) ouvre ses portes au grand public, après avoir accueilli les Jeux Olympiques. Avant cela, trois journées portes ouvertes vous invitent à le découvrir grâce à de nombreuses animations, du 23 au 25 mai.