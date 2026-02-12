Centre Audrey Bartier Soirée Carnaval Wimereux
Centre Audrey Bartier Soirée Carnaval Wimereux vendredi 13 mars 2026.
Centre Audrey Bartier Soirée Carnaval
Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
.
Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 29 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Centre Audrey Bartier Soirée Carnaval Wimereux a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale