Centre commercial Cap 3000 animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var
217 avenue Eugène Donadei Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
2025-12-20
Rencontre avec le Père Noël du 18/11 31/12
Lundi au samedi: 10h à 13h et 14h à 20h
Dimanche: 10h30 à 13h et 14h à 19h
Boite aux lettres du Père Noël du 22/11 24/12
Petit train de Noël du 26/11 au 04/01 3€
Aventure digitale CAP Noisette: 26/11 au 04/01
+33 4 93 31 10 35
English : Centre commercial Cap 3000 animations vacances de Noël 2025
Meet Santa Claus from November 18 to December 31
Monday to Saturday: 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 8 p.m.
Sunday: 10:30 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 7 p.m.
Santa Claus mailbox from November 22 to December 24
Christmas train from November 26 to January 4: €3
CAP Noisette digital adventure: November 26 to January 4
