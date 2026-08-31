Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel 4211 km

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Aïla Navidi Cie Nouveau Jour

4211 km séparent Paris de Téhéran, la distance parcourue par Mina et Fereydoun pour fuir la révolution en Iran et se réfugier en France. Leur fille Yalda, née à Paris, raconte leur exil, leur combat pour la liberté et leur désir de retour, tiraillée entre sa famille déracinée et la société française où elle cherche sa place. Comment réussir à s’intégrer sans renier ses origines ?

À partir de son histoire familiale, Aïla Navidi construit un récit bouleversant où chaque élément de la mise en scène est porté par une émotion contenue. Elle évoque le lien profond qui unit les exilés à leur pays d’origine, sa transmission à travers les générations et sa quête d’identité.

Récompensée par deux Molières en 2024, cette pièce est une poignante réflexion sur la force d’un combat pour la liberté, plus essentiel et actuel que jamais. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel 4211 km

L’événement Centre Culturel 4211 km Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir