Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Alex Vizorek

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une œuvre d’Art et Ad Vitam) à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée.

Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection dans une intimité avec le public.

“En mode Stand Up“, à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire, en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.

Le tout, évidemment, avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir… C’est pas un drame non plus ! .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Alex Vizorek

L’événement Centre Culturel Alex Vizorek Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir