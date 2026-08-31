Centre Culturel Allez Ollie à l’eau Sarlat-la-Canéda
mercredi 26 mai 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Allez Ollie à l’eau
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-26 10:00:00
fin : 2027-05-26
Date(s) :
2027-05-26
Odile Grosset-Grange Théâtre Nouvelle Génération CDN de Lyon
Allez, Ollie… à l’eau ! raconte la rencontre improbable entre Mamie Olive, arrière-grand-mère presque impotente mais ancienne championne olympique de natation et son arrière-petit-fils Ollie… qui a peur de l’eau.
Avec humour et tendresse, la pièce explore les liens intergénérationnels, la question de l’âge et le courage d’affronter ses peurs.
Un spectacle à découvrir en famille.
Texte Mike Kenny Traduction Séverine Magois
Mise en scène Odile Grosset-Grange
Interprètes Marie-Charlotte Biais en alternance avec Odile Grosset-Grange ; Anthony Jeanne en alternance avec Théodora Marcadé
Scénographie Marc Lainé
Lumières Christian Pinaud
Régie générale Christine Longuespé
Presse Elektron Libre Olivier Saksik
Editions Actes Sud / collection Heyoka Jeunesse (avril 2014). .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Allez Ollie à l’eau
L’événement Centre Culturel Allez Ollie à l’eau Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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