Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Allez Ollie à l’eau

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 10:00:00

fin : 2027-05-26

Date(s) :

2027-05-26

Odile Grosset-Grange Théâtre Nouvelle Génération CDN de Lyon

Allez, Ollie… à l’eau ! raconte la rencontre improbable entre Mamie Olive, arrière-grand-mère presque impotente mais ancienne championne olympique de natation et son arrière-petit-fils Ollie… qui a peur de l’eau.

Avec humour et tendresse, la pièce explore les liens intergénérationnels, la question de l’âge et le courage d’affronter ses peurs.

Un spectacle à découvrir en famille.

Texte Mike Kenny Traduction Séverine Magois

Mise en scène Odile Grosset-Grange

Interprètes Marie-Charlotte Biais en alternance avec Odile Grosset-Grange ; Anthony Jeanne en alternance avec Théodora Marcadé

Scénographie Marc Lainé

Lumières Christian Pinaud

Régie générale Christine Longuespé

Presse Elektron Libre Olivier Saksik

Editions Actes Sud / collection Heyoka Jeunesse (avril 2014). .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Allez Ollie à l’eau

L’événement Centre Culturel Allez Ollie à l’eau Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir