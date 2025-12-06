Centre culturel animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Centre culturel animations vacances de Noël 2025

Place de la Fontaine Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre 2025

Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 16h

20€ pour 1 atelier

35€ pour 2 ateliers (même journée)

Possivilité de garderie accueil matin et/ousoir (2€) Temps repas (3€)

Place de la Fontaine Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 07 37 00 culturel@agasc.fr

English : Centre culturel animations vacances de Noël 2025

Monday 22 to Wednesday 24 December 2025

Workshops from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm

€20 for 1 workshop

€35 for 2 workshops (same day)

Childcare available morning and/or evening drop-off (€2) Lunch time (€3)

