Centre culturel animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Centre culturel animations vacances de Noël 2025
Place de la Fontaine Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Du lundi 22 au mercredi 24 décembre 2025
Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 16h
20€ pour 1 atelier
35€ pour 2 ateliers (même journée)
Possivilité de garderie accueil matin et/ousoir (2€) Temps repas (3€)
Place de la Fontaine Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 07 37 00 culturel@agasc.fr
English : Centre culturel animations vacances de Noël 2025
Monday 22 to Wednesday 24 December 2025
Workshops from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm
€20 for 1 workshop
€35 for 2 workshops (same day)
Childcare available morning and/or evening drop-off (€2) Lunch time (€3)
