Centre Culturel : Antes & Madzes Sarlat-la-Canéda
vendredi 26 mars 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Antes & Madzes
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Depuis leurs débuts, les rappeurs Antes & Madzes dynamitent les cartes postales de la province. Avec un regard à la fois acerbe et drôle, leur univers s’amuse des clichés : comme un Orelsan coincé à Caen, le duo hip-hop traîne ses sneakers et son ennui dans les rues, les terrains vagues, et les paysages des déserts d’Aveyron.
Ils racontent ces escapades avec ironie, notamment dans leur single « Bienvenue chez nous », où l’on entend autant la fierté des origines que le décalage du quotidien.
À travers leurs textes, leur flow et leurs images, Antes & Madzes transforment le banal en terrain d’expression : un art brut, direct, qui fait de la province un décor vivant, prêt à être revisité sur scène. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel : Antes & Madzes
L’événement Centre Culturel : Antes & Madzes Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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