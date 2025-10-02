Centre culturel Athéna La Ferté-Bernard

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 21:15:00

2025-10-02

Rassemblant 7 artistes issus de l’Ecole nationale de cirque de Kiev, Rêves est un formidable exemple de l’exigence et de la grande qualité du cirque ukrainien.

Création née de l’exil, Rêves est une histoire de ténacité et de virtuosité. Dans une

ambiance de clair-obscur, les interprètes font preuve d’un engagement sous

tension. Des mouvements collectifs aux numéros solo, les gestes précis et l’écriture

chorégraphique ciselée soulignent la détermination de ces artistes à vivre, résister

et rêver, envers et contre tout. Entre solennité et lyrisme, confession et combativité,

les artistes du Cirque Inshi livrent une performance inédite, puissante et classique. .

English :

Featuring 7 artists from the Kiev National Circus School, Rêves is a formidable example of the high standards and quality of Ukrainian circus.

German :

Rêves, das aus sieben Künstlern der Nationalen Zirkusschule in Kiew besteht, ist ein hervorragendes Beispiel für die hohen Ansprüche und die hohe Qualität des ukrainischen Zirkus.

Italiano :

Riunendo 7 artisti della Scuola Nazionale di Circo di Kiev, Rêves è un meraviglioso esempio degli alti standard e della qualità del circo ucraino.

Espanol :

Rêves, que reúne a 7 artistas de la Escuela Nacional de Circo de Kiev, es un magnífico ejemplo del alto nivel y la calidad del circo ucraniano.

