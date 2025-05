Moridja KITENGE BANZA, MARIE-JOSÉ GUSTAVE, EMMANUEL OSAHOR, MOSES SALIHOU, MICHAELLE SERGILE / Autres territoires – Centre culturel canadien à Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

Autres territoires réunit cinq artistes : Marie-José Gustave, Moridja Kitenge Banza, Emmanuel Osahor, Moses Salihou et Michaelle Sergile. Issus des diasporas africaine et caribéenne du Congo, d’Haiti, de Guadeloupe, du Cameroun et du Nigeria, ils sont aujourd’hui installés à Montréal et Toronto. Certains sont passés par la France avant d’immigrer au Canada.

Entrelacs, découpes, gestes répétés composent des oeuvres tournées vers des formes variées d’opacités, les artistes cherchant manifestement à s’abstraire d’un poids. Celui des impacts directs ou différés du colonialisme, du déplacement, de l’intégration, de la complexité quotidienne des enjeux culturels.

Dans un jeu affirmé sur le noir, la couleur, et le détournement des perceptions qui y sont associées, l’exposition répond au défi lancé par l’association BAND (Black Artists Networks in Dialogue) en ouvrant un dialogue entre des artistes d’horizons différents.

Partenaire : Black Artists Networks in Dialogue, Toronto.

Avec le commissariat de Catherine Bédard.

Le samedi 07 juin 2025

de 17h00 à 23h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

