LE CENTRE CULTUREL CORÉEN Á PARIS / « Île de Jeju, vivre avec la mer » – Centre Culturel Coréen Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation, vidéo et photographie

Le Centre Culturel Coréen, créé en 1980, a pour vocation de mieux faire connaître la culture coréenne au public français et de promouvoir et développer les échanges artistiques entre la Corée et la France. Il organise de nombreuses manifestations culturelles et artistiques autour de la Corée.

L’exposition « Île de Jeju, vivre avec la mer » du Centre Culturel Coréen met en lumière l’histoire des Haenyo, plongeuses emblématiques de Jeju, et leur lien avec la mer. À travers vidéos, photos et installations, elle retrace leur mode de vie et leur héritage. Objets traditionnels et œuvres contemporaines enrichissent cette immersion. Elle est complétée par une exposition immersive dévoilant la beauté naturelle de l’île.

Partenaires : Cosmopolis Nantes, Gouvernement de la province autonome spéciale de Jeju, Ville de Seogwipo, Musée de Haenyeo, Agence de Contenus Créatives de Jeju, AmorePacific, Institut National du Patrimoine Culturel Immatériel

Avec le commissariat de Haeyoung (Yoomine) KIM.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil avec assistance.

Tout public.

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

