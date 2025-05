ANA KNEZEVIC / Géométrie du vide – Centre culturel de Serbie Paris, 7 juin 2025, Paris.

Exposition Installation

L’exposition Géométrie du vide d’Ana Knežević propose deux installations mêlant lumière et son et trois installations VR, plongeant le spectateur dans une expérience immersive où lumière et formes géométriques créent un dialogue sculptural.

Ana Knežević (Belgrade, 1976) est une artiste interdisciplinaire. Pionnière en Serbie des installations alliant lumière et espace , elle explore aussi les installations sonores et en VR. Lauréate de plusieurs prix, elle expose en Serbie et à l’international.

Avec le commissariat d’Una Popović, conservateur au Musée d’art contemporain de Belgrade.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (158m)

Bus -> 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (104m)

Vélib -> Place Edmond Michelet (108.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

