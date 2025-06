Fête de la Musique 2025 au Centre Culturel Irlandais – Centre Culturel Irlandais Paris 21 juin 2025

Programme :

Lullahush

Repéré par l’Irish Times et Hot Press Magazine comme l’un des artistes qui vont marquer 2025, le producteur et musicien Daniel McIntyre, alias Lullahush, fusionne musique irlandaise et électronique contemporaine. Après le succès de son EP intitulé An Todhchaí (ou « futur »), sorti en août 2024, il signe en avril un premier opus, Ithaca, sur lequel il poursuit cette approche expérimentale novatrice.

Le son de lullahush défie en effet toute catégorisation : à la fois folklorique et ancré dans le 21e siècle, organique et patiemment façonné ; l’artiste construit ses paysages sonores avec une palette d’instruments traditionnels et de synthétiseurs, intégrant samples, air de sean-nós ou note vocale d’un proche. Un mélange hybride et foisonnant, parfois déroutant, un surprenant voyage dans le temps et une performance intense qu’il nous donnera à entendre ce soir, entouré de ses quatre musiciens électro et traditionnels.

Polca 4

Impossible de ne pas taper du pied sur la musique pleine de fougue de Pólca 4. La formation se compose de musiciens traditionnels aussi expérimentés que talentueux, qui ont collaboré avec les plus grands artistes et groupes. Ensemble, Pádraig O Sé (accordéon, voix), Gary O’Brien (guitare), Daire Bracken (fiddle) et Robbie Harris (bodhrán, percussions) se sont produits dans de nombreux festivals, lors d’apparitions télévisuelles, et ont même été invités par le Président Michael D. Higgins !

Depuis son premier enregistrement éponyme publié fin 2022, le quatuor insuffle une énergie nouvelle et unique à des refrains anciens, jigs, reels et… polkas. En live, Pólca 4 déploie une ardeur joyeuse, flamboyante, aux accents parfois tribaux, qui nous transportera aussitôt au cœur du West Kerry.

Pillow Queens

Effrontées et mélancoliques, généreuses et engagées, les Pillow Queens représentent la quintessence de la scène rock irlandaise actuelle. Le groupe ne fait pas dans la demi-mesure : remarqué dès son premier EP en 2016, il a sorti en l’espace de quatre ans trois albums acclamés – dont Name Your Sorrow en 2024 – et a rapidement enchaîné premières parties, festivals et tournées mondiales. Les queens dublinoises composent des titres efficaces flirtant avec un son tantôt indie-pop, tantôt grunge aux influences 90s, portés par des riffs de guitare furieux et une puissance narrative. Car derrière la beauté brute des mélodies surgissent des textes aiguisés et touchants sur la société irlandaise ou l’identité queer. Réputé pour sa présence charismatique (The Irish Times désignant son concert aux Iveagh Gardens en 2024 de « triomphe total »), le fougueux quatuor domine la scène avec sa musique incendiaire et passionnée. L’une des meilleures formations irlandaises du moment viendra électriser de ses hymnes rock cette fin de Fête de la Musique !

Le samedi 21 juin 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit

Un contrôle des sacs sera effectué à l’entrée.

En cas d’intempéries, consultez notre site.

Entrée par le 5 rue des Irlandais. Sortie uniquement par le 11 rue Lhomond.

Buvette sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T21:00:00+02:00

2025-06-21T19:00:00+02:00_2025-06-21T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T01:00:00+02:00

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/f%C3%AAte-de-la-musique-11?nb=1 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://twitter.com/cc_irlandais

Une fois n’est pas coutume, le CCI accueillera en 2025 trois groupes, traduisant à nouveau la vitalité et la grande richesse du paysage musical irlandais. Comme l’an passé, cette édition mettra un accent particulier sur les musiques traditionnelle et folk, avec le prometteur lullahush, qui mêle étroitement sonorités irlandaises et électro, puis place aux énergiques et dansants Pólca 4 et leurs rythmes effrénés. La soirée se terminera avec les irrésistibles riffs de guitare de la sensation rock indé Pillow Queens. Oscillant entre force, audace et sensibilité, ces groupes nous offriront à coup sûr une nouvelle soirée inoubliable… Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !