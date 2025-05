JESSIE THOMPSON et JASON MCNAMARA / Danse pour l’apocalypse – Centre Culturel Irlandais Paris, 7 juin 2025, Paris.

Danse Performance

Jessie Thompson nous embarque dans un hip-hop rythmé par la batterie et la musique électronique de son complice Jason McNamara. Tout au long de cette soirée alternant solos et duos, Jessie et Jason seront rejoints par un autre danseur, ainsi que par Robbie Kitt, alias R.Kitt, l’un des DJs les plus prisés de la scène électro irlandaise. Et pourquoi pas vous essayer vous aussi à quelques mouvements de danse ?

Jessie Thompson est une danseuse et chorégraphe basée à Dublin. Elle se consacre à la danse urbaine et hip-hop. En 2023, elle a été la première lauréate irlandaise de la compétition internationale « Red Bull Dance Your Style ». Elle présente régulièrement son travail dans des festivals.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Centre Culturel Irlandais 5, rue des Irlandais 75005 Paris

En solo ou en duo, un hip-hop joyeux et provocateur, sensuel et sauvage.