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Centre Culturel : Julien Clerc Sarlat-la-Canéda

mercredi 21 avril 2027 · Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel : Julien Clerc Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
mercredi 21 avril 2027
Fin
mercredi 21 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Centre Culturel
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif
40 40

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel : Julien Clerc

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 20:30:00
fin : 2027-04-21

Date(s) :
2027-04-21

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes !

Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…

Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Depuis février 2026, Julien Clerc fait son grand retour sur scène et continue de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle.

Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet une soirée inoubliable !   .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49 

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English : Centre Culturel : Julien Clerc

L’événement Centre Culturel : Julien Clerc Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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