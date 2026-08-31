Centre Culturel : Julien Clerc Sarlat-la-Canéda
mercredi 21 avril 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Julien Clerc
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 20:30:00
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes !
Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…
Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.
Depuis février 2026, Julien Clerc fait son grand retour sur scène et continue de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle.
Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet une soirée inoubliable ! .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Centre Culturel : Julien Clerc
L’événement Centre Culturel : Julien Clerc Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 18 septembre 2026
- Nuit du Patrimoine Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Portes ouvertes du tribunal de proximité de Sarlat, Tribunal de proximité, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Club de lecture Délire de lire . Médiathèque Sarlat-la-Canéda 22 septembre 2026