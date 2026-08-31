Centre Culturel : Le Procès d’une vie – Gisèle, Marie-Claire, Michèle… et les autres Sarlat-la-Canéda
samedi 17 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Le Procès d’une vie – Gisèle, Marie-Claire, Michèle… et les autres
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Cette pièce puissante et profondément humaine retrace l’un des moments fondateurs de l’histoire des droits des femmes en France : Le Procès de Bobigny en 1972, mené par l’avocate Gisèle Halimi, figure majeure du combat pour la légalisation de l’avortement.
Été 1971, Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte. Elle ne veut pas garder l’enfant.
Solidaires, des femmes tentent de l’aider dans un contexte où l’avortement clandestin est à la fois dangereux et sévèrement puni par la loi. Lorsque la situation tourne mal, elles se retrouvent toutes inculpées. Leur courage, leur sororité et leur détermination deviendront le moteur d’un procès historique qui changera la société française.
3 Molières 2026 :
Molière du spectacle de théâtre privé
Molière des autrices francophones vivantes pour Barbara Lamballais et Karina Testa
Molière de la comédienne dans un second rôle pour Jeanne Arènes .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel : Le Procès d’une vie – Gisèle, Marie-Claire, Michèle… et les autres
L’événement Centre Culturel : Le Procès d’une vie – Gisèle, Marie-Claire, Michèle… et les autres Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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