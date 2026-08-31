Centre Culturel : Les gros patinent bien Sarlat-la-Canéda
vendredi 20 novembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Les gros patinent bien
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Pierre Guillois — Olivier Martin-Salvan
Ce cabaret de carton nous invite à suivre les aventures rocambolesques d’un duo d’exception. L’un, imposant, narre dans une langue imaginaire l’épopée d’un homme ayant traversé terres et mers, tandis que l’autre, maigrelet, s’active sur scène en tenue de bain, brandissant des cartons qui font office de surtitres, d’accessoires et de décors.
Leurs aventures loufoques, teintées d’absurde, offrent un spectacle aussi divertissant que fantaisiste, où toutes les divagations semblent permises.
Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public, ce spectacle joyeusement bricolé, drôle et poétique, révèle la complicité hilarante de ce duo hors du commun.
Une expérience théâtrale à savourer en famille, promesse de rires et de folie. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel : Les gros patinent bien
L’événement Centre Culturel : Les gros patinent bien Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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