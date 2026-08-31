Centre Culturel : L’ours et la louve Sarlat-la-Canéda
mercredi 9 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : L’ours et la louve
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Pour tous les âges (dès 3 ans)
De part et d’autre d’une table basse sonorisée, les interprètes chantent et bruitent une
histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à réfléchir
sur notre capacité à accueillir l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, de tolérance
et d’espoir…
Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens
font vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve.
Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les
sens et nous convie l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le
thème de la différence et de la quête d’identité.
En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin
achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel : L’ours et la louve
L’événement Centre Culturel : L’ours et la louve Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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