Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel : L’ours et la louve

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Pour tous les âges (dès 3 ans)

De part et d’autre d’une table basse sonorisée, les interprètes chantent et bruitent une

histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à réfléchir

sur notre capacité à accueillir l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, de tolérance

et d’espoir…

Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens

font vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve.

Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les

sens et nous convie l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le

thème de la différence et de la quête d’identité.

En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin

achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel : L’ours et la louve

L’événement Centre Culturel : L’ours et la louve Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir