Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel : Marion Mezadorian

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 20:30:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

L’art de disjoncter, transcendé par l’humour. Marion Mezadorian se glisse avec délectation dans la peau d’une quinzaine de personnages, bien décidés à balancer tout ce qu’ils ont sur le cœur.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque: on déballe tout et ça fait un bien fou!

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel : Marion Mezadorian

L’événement Centre Culturel : Marion Mezadorian Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir