Centre Culturel : Marion Mezadorian Sarlat-la-Canéda
mercredi 7 avril 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Marion Mezadorian
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:30:00
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
L’art de disjoncter, transcendé par l’humour. Marion Mezadorian se glisse avec délectation dans la peau d’une quinzaine de personnages, bien décidés à balancer tout ce qu’ils ont sur le cœur.
Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque: on déballe tout et ça fait un bien fou!
À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.
C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Centre Culturel : Marion Mezadorian
L’événement Centre Culturel : Marion Mezadorian Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- Concert dans la ville – Bernstein Story – Diffusion différée Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 18 septembre 2026
- Nuit du Patrimoine Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Portes ouvertes du tribunal de proximité de Sarlat, Tribunal de proximité, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Club de lecture Délire de lire . Médiathèque Sarlat-la-Canéda 22 septembre 2026