Centre Culturel Opéra National de Bordeaux Sarlat-la-Canéda
dimanche 4 avril 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Opéra National de Bordeaux
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 16:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Héritier de l’Orchestre de la Société Sainte-Cécile fondé en 1850, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) compte une centaine de musiciens et figure parmi les orchestres français les plus prestigieux. Depuis septembre 2024, Joseph Swensen en assure la direction musicale, succédant notamment à Paul Daniel, Kwamé Ryan, Christian Lauba, Hans Graf, John Neschling et Alain Lombard.
Humour et fantaisies d’avril
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Simon Proust, direction
Oui, les musiciens classiques ont de l’humour !
Le programme sera gardé comme une surprise.
Pour vous donner un avant-goût Joseph Haydn Symphonie n°60 “Il Distratto”, VIe mouvement, Finale
Serge Prokofiev Symphonie n°1 en Ré majeur, dite “Symphonie classique”, la suite est à découvrir sur place. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Opéra National de Bordeaux
L’événement Centre Culturel Opéra National de Bordeaux Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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