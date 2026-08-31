Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Opéra National de Bordeaux

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 16:00:00

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-04

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Héritier de l’Orchestre de la Société Sainte-Cécile fondé en 1850, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) compte une centaine de musiciens et figure parmi les orchestres français les plus prestigieux. Depuis septembre 2024, Joseph Swensen en assure la direction musicale, succédant notamment à Paul Daniel, Kwamé Ryan, Christian Lauba, Hans Graf, John Neschling et Alain Lombard.

Humour et fantaisies d’avril

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Simon Proust, direction

Oui, les musiciens classiques ont de l’humour !

Le programme sera gardé comme une surprise.

Pour vous donner un avant-goût Joseph Haydn Symphonie n°60 “Il Distratto”, VIe mouvement, Finale

Serge Prokofiev Symphonie n°1 en Ré majeur, dite “Symphonie classique”, la suite est à découvrir sur place. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Opéra National de Bordeaux

L’événement Centre Culturel Opéra National de Bordeaux Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir