Centre Culturel : Petits chanteurs des rues Sarlat-la-Canéda
dimanche 22 novembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel : Petits chanteurs des rues
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Nés en 2013, les Petits Chanteurs Des Rues rassemblent une vingtaine de jeunes chanteurs, âgés de 7 à 20 ans. Sur scène, ils interprètent des chansons et des thématiques qui parlent juste, avec l’énergie et la sincérité de leur âge.
Leur répertoire est un vrai voyage : de Bourvil à Bigflo et Oli, de Gainsbourg à Vianney, mais aussi des compositions personnelles. Portés par l’envie de partager leurs propres mots, ils disent ce qu’ils vivent, avec simplicité et profondeur.
Cette année, le groupe vient de sortir son 3e album, et continue d’emmener chaque public qui les croise. Une parenthèse musicale, accessible à tous, pour s’amuser, bouger et s’émouvoir. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel : Petits chanteurs des rues
L’événement Centre Culturel : Petits chanteurs des rues Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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