Centre d’Animation de Cognac | Stages d’automne centre d’animation de Cognac 9a place Cagouillet 16100 Cognac Cognac

Centre d’Animation de Cognac | Stages d’automne centre d’animation de Cognac 9a place Cagouillet 16100 Cognac Cognac lundi 20 octobre 2025.

Centre d’Animation de Cognac | Stages d’automne

centre d’animation de Cognac 9a place Cagouillet 16100 Cognac 9a, place cagouillet Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-31 15:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Stage enfants, ados et adultes

.

centre d’animation de Cognac 9a place Cagouillet 16100 Cognac 9a, place cagouillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 17 28 coordination@centre-animation.com

English :

Children’s, teenagers’ and adults’ courses

German :

Praktikum Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Italiano :

Corsi per bambini, adolescenti e adulti

Espanol :

Cursos para niños, adolescentes y adultos

L’événement Centre d’Animation de Cognac | Stages d’automne Cognac a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Cognac