Montez à bord d’un TaxiTram et explorez des programmations inédites mêlant arts visuels, performances et installations contemporaines à travers l’Île-de-France ! Voyagez en autocar vers les lieux d’art membres du réseau TRAM et partagez des moments privilégiés avec les artistes, commissaires d’exposition et équipes de médiation ! Choisissez votre parcours, à l’est ou à l’ouest de Paris, et partez à la découverte de ces lieux !

Au programme :

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

TRAM organise plusieurs parcours le soir de la Nuit Blanche. Merci de votre vigilance en ne réservant que pour une sortie.

Public jeunes et adultes.

Centre d’art contemporain de Malakoff – site la supérette 28 boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff

Parcours nocturne en car entre trois lieux d’art du réseau TRAM à Gennevilliers, Nanterre et Malakoff.