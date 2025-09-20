Centre d’art contemporain / Passages JEP 2025 Troyes

Centre d’art contemporain / Passages JEP 2025

9 rue Jeanne d’Arc Troyes Aube

Gratuit

2025-09-20 12:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

>> Visite libre

Samedi et dimanche de 12h à 18h



>> Exposition de Brice Dellsperger

L’artiste investit les lieux avec ses œuvres vidéo inspirées du cinéma, des identités multiples et ses jeux de genre.

Samedi et dimanche de 12h à 18h .

9 rue Jeanne d’Arc Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

