Centre d’art contemporain / Passages JEP 2025 Troyes

Centre d’art contemporain / Passages JEP 2025
9 rue Jeanne d’Arc Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-20 12:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi et dimanche de 12h à 18h
>> Exposition de Brice Dellsperger
L’artiste investit les lieux avec ses œuvres vidéo inspirées du cinéma, des identités multiples et ses jeux de genre.
9 rue Jeanne d'Arc Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
