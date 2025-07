Atelier customisation au Centre de Développement Local Brancion avec 15e en fête Centre de Développement Local Brancion Paris

Atelier customisation au Centre de Développement Local Brancion avec 15e en fête Centre de Développement Local Brancion Paris lundi 28 juillet 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, Créat’éo IDF vous invite à participer à un atelier de customisation, subventionné par la Préfecture d’Île-de-France dans le cadre des “Quartiers d’été 2025”.

Faites parler votre créativité et customisez et personnalisez au choix divers textiles et objets !

Du lundi 28 juillet 2025 au vendredi 01 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit

Réservation à l’adresse suivante : createoidf@gmail.com.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 18 ans.

Centre de Développement Local Brancion 100 boulevard Lefebvre 75015 Paris