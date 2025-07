Bulles de culture au Centre de Développement Local Falguière avec 15e en fête Centre de Développement Local Falguière Paris

Bulles de culture au Centre de Développement Local Falguière avec 15e en fête Centre de Développement Local Falguière Paris lundi 21 juillet 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, les associations Action & Transition et Énergie Citoyenne 15 (EC15) vous proposent de partir à la découverte, grâce aux Bulles de culture mises à dispositions par la Fondation Orange, des œuvres majeures du patrimoine artistique !

Armés de votre imagination et de votre créativité, vous découvrirez, à travers des ateliers ludiques et interactifs, les grandes peintures, sculptures, œuvres musicales et théâtrales qui constituent notre patrimoine.

Découvrez en ligne, de manière interactive et ludique, des œuvres majeures du patrimoine artistique !

Le mardi 19 août 2025

de 14h00 à 16h00

Le lundi 18 août 2025

de 14h00 à 16h00

Le mardi 22 juillet 2025

de 14h00 à 16h00

Le lundi 21 juillet 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes.

Centre de Développement Local Falguière 4 bis rue Anselme Payen 75015 Paris